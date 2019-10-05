Генсек ООН призвал власти Ирака и демонстрантов к диалогу

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал правительство и демонстрантов в Ираке к диалогу.

Об этом говорится на странице Стефана Дюжаррика, официального представителя генсека ООН.

«Генеральный секретарь внимательно следит за развитием событий в Ираке. Он призывает к диалогу между правительством и демонстрантами в качестве немедленного шага в сторону деэскалации», — указывается в заявлении.

Отмечается, что Гутерреш также подчёркивает, что свобода выражения мнений и мирных собраний являются основными правами человека, которые необходимо уважать.

Ранее премьер-министр Ирака Адель Абд аль-Махди объявил о введении в Багдаде комендантского часа с 05:00 3 октября в связи с протестными акциями в городе.