Генсек ООН призвал власти Ирака и демонстрантов к диалогу

Короткая ссылка
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал правительство и демонстрантов в Ираке к диалогу.

Об этом говорится на странице Стефана Дюжаррика, официального представителя генсека ООН.

«Генеральный секретарь внимательно следит за развитием событий в Ираке. Он призывает к диалогу между правительством и демонстрантами в качестве немедленного шага в сторону деэскалации», — указывается в заявлении.

Отмечается, что Гутерреш также подчёркивает, что свобода выражения мнений и мирных собраний являются основными правами человека, которые необходимо уважать.

Ранее премьер-министр Ирака Адель Абд аль-Махди объявил о введении в Багдаде комендантского часа с 05:00 3 октября в связи с протестными акциями в городе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить