Госдеп рассказал о ядерных арсеналах США и России

Государственный департамент США рассказал об объёмах ядерных арсеналов американской и российской сторон.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на данные американского ведомства, по состоянию на 1 сентября у России было 513 развёрнутых межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжёлых бомбардировщиков, у США — 668 .

При этом у России на этих носителях располагалось 1426 боеголовок, а у США — 1376.

Уточняется, что к данной дате российские вооружённые силы также располагали 757 развёрнутыми и неразвёрнутыми пусковыми установками, а у американской стороны их было 800.

Отмечается, что обе страны не выходят за рамки соглашения СНВ-III.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил о возможности начала ядерной войны.

Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в беседе с URA.RU прокомментировал заявление Рябкова.