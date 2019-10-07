Госдеп рассказал о ядерных арсеналах США и России

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Государственный департамент США рассказал об объёмах ядерных арсеналов американской и российской сторон.
Госдеп рассказал о ядерных арсеналах США и России
  • © Alex Wong/Getty Images/AFP

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на данные американского ведомства, по состоянию на 1 сентября у России было 513 развёрнутых межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжёлых бомбардировщиков, у США — 668 .

При этом у России на этих носителях располагалось 1426 боеголовок, а у США — 1376.

Уточняется, что к данной дате российские вооружённые силы также располагали 757 развёрнутыми и неразвёрнутыми пусковыми установками, а у американской стороны их было 800.

Отмечается, что обе страны не выходят за рамки соглашения СНВ-III.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил о возможности начала ядерной войны.

Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в беседе с URA.RU прокомментировал заявление Рябкова.

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