Трамп заявил, что семья Байдена «была подкуплена»

Американский лидер Дональд Трамп заявил в своём микроблоге в Twitter, что семья бывшего вице-президента Джо Байдена «была подкуплена».

«Семья Байдена была подкуплена, ясно и просто! Спящий Джо заявил, что никогда не разговаривал с украинской компанией, а затем появилась фотография, где он играл в гольф с боссом компании и Хантером», — написал Трамп.

Ранее Трамп сообщил, что его намерение «покончить с коррупцией» не связано с политикой или политической кампанией против бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына.

В свою очередь, Байден заявил, что Трамп злоупотребляет президентскими полномочиями ради собственных интересов.