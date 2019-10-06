Трамп заявил, что семья Байдена «была подкуплена»

Короткая ссылка
Американский лидер Дональд Трамп заявил в своём микроблоге в Twitter, что семья бывшего вице-президента Джо Байдена «была подкуплена».
Трамп заявил, что семья Байдена «была подкуплена»
  • Reuters

«Семья Байдена была подкуплена, ясно и просто! Спящий Джо заявил, что никогда не разговаривал с украинской компанией, а затем появилась фотография, где он играл в гольф с боссом компании и Хантером», — написал Трамп.

Ранее Трамп сообщил, что его намерение «покончить с коррупцией» не связано с политикой или политической кампанией против бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына. 

В свою очередь, Байден заявил, что Трамп злоупотребляет президентскими полномочиями ради собственных интересов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить