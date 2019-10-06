В Госдуме возмущены допросом российского депутата в аэропорту США

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в разговоре с RT назвал возмутительными действия сотрудника ФБР, который допросил в аэропорту Нью-Йорка депутата Ингу Юмашеву, прибывшую в США с целью принять участие в форуме «Диалог Форт-Росс».

«Я бы сказал, что данная процедура — возмутительная. Всё это приобретает характер дурно пахнущей истории, когда под видом какой-то ошибки нашим коллегам не выдали визы в ГА ООН», — сказал Новиков.

По его словам, ситуацию в целом «при большом желании можно было представить, как чьё-то головотяпство, но всё начинает приобретать характер рецидива».

Как подчеркнул депутат, «неприятная ситуация с российскими коллегами — не отдельно взятый эпизод, а система».

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал циничной провокацией допрос российского депутата Инги Юмашевой спецслужбами США, который произошёл по прибытии женщины в Нью-Йорк.

Как отметили в посольстве России, Юмашевой предложили «встретиться с сотрудником ФБР в другой, неформальной обстановке и продолжить это общение».

После произошедшего российское дипведомство направило в Госдепартамент ноту протеста. Сама депутат отказалась комментировать допрос, по её словам, ситуацией занимаются российские дипломаты.