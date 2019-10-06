В Госдуме возмущены допросом российского депутата в аэропорту США
- РИА Новости
«Я бы сказал, что данная процедура — возмутительная. Всё это приобретает характер дурно пахнущей истории, когда под видом какой-то ошибки нашим коллегам не выдали визы в ГА ООН», — сказал Новиков.
По его словам, ситуацию в целом «при большом желании можно было представить, как чьё-то головотяпство, но всё начинает приобретать характер рецидива».
Как подчеркнул депутат, «неприятная ситуация с российскими коллегами — не отдельно взятый эпизод, а система».
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал циничной провокацией допрос российского депутата Инги Юмашевой спецслужбами США, который произошёл по прибытии женщины в Нью-Йорк.
Как отметили в посольстве России, Юмашевой предложили «встретиться с сотрудником ФБР в другой, неформальной обстановке и продолжить это общение».
После произошедшего российское дипведомство направило в Госдепартамент ноту протеста. Сама депутат отказалась комментировать допрос, по её словам, ситуацией занимаются российские дипломаты.