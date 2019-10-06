Число пострадавших в ДТП с автобусом в Англии увеличилось до 37
«В результате инцидента 37 человек получили травмы, из них восемь человек получили травмы, оценённые как потенциально серьёзные», — говорится в заявлении, опубликованном в Twitter полицейского управления Девона и Корнуолла.
Statement on behalf of the blue light services who have working together on a major operation following a double-decker bus overturning on the A385 on Totnes Road, this morning. pic.twitter.com/ae8qMeQA61— DevonCornwall Police (@DC_Police) 5 октября 2019 г.
Отмечается, что пострадавшие были доставлены в медицинские учреждения.
Также уточняется, что водитель автобуса не был арестован, но помогает полицейским в расследовании произошедшего.
Ранее сообщалось, что в результате ДТП с автобусом в Девоне пострадали 10 человек.