Число пострадавших в ДТП с автобусом в Англии увеличилось до 37

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В результате аварии двухэтажного автобуса с английском графстве Девон травмы получили 37 человек.

«В результате инцидента 37 человек получили травмы, из них восемь человек получили травмы, оценённые как потенциально серьёзные», — говорится в заявлении, опубликованном в Twitter полицейского управления Девона и Корнуолла.

Отмечается, что пострадавшие были доставлены в медицинские учреждения.

Также уточняется, что водитель автобуса не был арестован, но помогает полицейским в расследовании произошедшего.

Ранее сообщалось, что в результате ДТП с автобусом в Девоне пострадали 10 человек.

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