Число пострадавших в ДТП с автобусом в Англии увеличилось до 37

В результате аварии двухэтажного автобуса с английском графстве Девон травмы получили 37 человек.

«В результате инцидента 37 человек получили травмы, из них восемь человек получили травмы, оценённые как потенциально серьёзные», — говорится в заявлении, опубликованном в Twitter полицейского управления Девона и Корнуолла.

Statement on behalf of the blue light services who have working together on a major operation following a double-decker bus overturning on the A385 on Totnes Road, this morning. pic.twitter.com/ae8qMeQA61 — DevonCornwall Police (@DC_Police) 5 октября 2019 г.

Отмечается, что пострадавшие были доставлены в медицинские учреждения.

Также уточняется, что водитель автобуса не был арестован, но помогает полицейским в расследовании произошедшего.

Ранее сообщалось, что в результате ДТП с автобусом в Девоне пострадали 10 человек.