В английском Девоне более 10 человек пострадали в ДТП с автобусом
- Reuters
«На место происшествия направлены машины скорой помощи и спасательный вертолёт. На месте находятся сотрудники полиции и пожарные», — говорится в сообщении полицейского управления Девона и Корнуолла.
По информации телеканала, состояние одного из пострадавших оценивается как тяжёлое.
Движение по участку шоссе, где произошло ДТП, временно перекрыто, водителей просят выбирать альтернативные маршруты.
Ранее в Берлине при выезде автомобиля на тротуар погибли четыре человека, в том числе ребёнок.