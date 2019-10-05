В английском Девоне более 10 человек пострадали в ДТП с автобусом

В английском графстве Девон перевернулся двухэтажный автобус, в результате происшествия пострадали более 10 человек. Об этом сообщает телеканал Sky News.

«На место происшествия направлены машины скорой помощи и спасательный вертолёт. На месте находятся сотрудники полиции и пожарные», — говорится в сообщении полицейского управления Девона и Корнуолла.

По информации телеканала, состояние одного из пострадавших оценивается как тяжёлое.

Движение по участку шоссе, где произошло ДТП, временно перекрыто, водителей просят выбирать альтернативные маршруты.

Ранее в Берлине при выезде автомобиля на тротуар погибли четыре человека, в том числе ребёнок.