В результате выезда машины на тротуар в Берлине погибли четверо

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В результате выезда автомобиля Porsche на тротуар в Берлине погибли четыре человека, среди них один ребёнок.
В результате выезда машины на тротуар в Берлине погибли четверо
  • © Jens Büttner/dpa
  • globallookpress.com

Ещё два человека получили ранения, говорится в сообщении Берлинского пожарного управления в Twitter.

Отмечается, что обстоятельства инцидента выясняются.

8 июня в Германии в результате столкновения автобуса с легковым автомобилем пострадали двое взрослых и 21 ребёнок.

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