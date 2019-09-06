В результате выезда машины на тротуар в Берлине погибли четверо
- © Jens Büttner/dpa
- globallookpress.com
Ещё два человека получили ранения, говорится в сообщении Берлинского пожарного управления в Twitter.
Schwerer Verkehrsunfall in #Mitte . PKW auf Gehweg. Dabei starben vier Menschen, darunter ein Kleinkind. Zwei Menschen verletzt. #polizei_berlin ermittelt. pic.twitter.com/BaaD2xhbVX— Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) 6 сентября 2019 г.
Отмечается, что обстоятельства инцидента выясняются.
8 июня в Германии в результате столкновения автобуса с легковым автомобилем пострадали двое взрослых и 21 ребёнок.