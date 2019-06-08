В Германии в результате ДТП пострадал 21 ребёнок

В Германии в результате столкновения автобуса с легковым автомобилем пострадали двое взрослых и 21 ребёнок.

Об этом сообщает Stuttgarter Zeitung.

Уточняется, что авария произошла на автомагистрали возле города Арнштадт. Всего в автобусе в момент инцидента было почти 50 детей. Пострадавшие взрослые находились в легковом автомобиле.

Согласно предварительным данным, водитель легкового автомобиля не смог правильно оценить манёвры автобуса и допустил лобовое столкновение. От удара машину выбросило в кювет.

Подробности инцидента устанавливаются.

Ранее в результате аварии пассажирского автобуса компании Flixbus в Германии погиб один человек, ещё 20 пострадали, пятеро из них получили серьёзные ранения.