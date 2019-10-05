Пентагон отреагировал на слова Эрдогана о возможном начале операции в Сирии
«Мы сосредоточили своё внимание на том, чтобы механизм безопасности заработал. Это наилучший путь продвижения вперёд для всех нас. Любая несогласованная военная операция Турции вызовет серьёзную обеспокоенность, поскольку она может подорвать наши общие интересы в отношении обеспечения безопасности на северо-востоке Сирии и по нанесению поражения ИГ*», — заявили в ведомстве.
Ранее Эрдоган сообщил, что Турция может принять решение о проведении военной операции на севере Сирии в ближайшие дни.
Глава МИД Сирии Валид Муаллем заявил, что попытки Вашингтона и Анкары создать зону безопасности на севере Сирии являются нарушением международного права и Устава ООН.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.