Помпео прокомментировал переговоры США и КНДР в Стокгольме
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«Ещё слишком рано говорить о каком-либо прогрессе на переговорах с Северной Кореей в Стокгольме. Я надеюсь, что будет прогресс, и надеюсь, что северокорейцы имеют добру волю и выполнят то, что согласовали президенты Ким Чен Ын и Трамп», — цитирует РИА Новости Помпео.
Ранее глава МИД Швеции Анн Линде рассказала, что делегации США и КНДР начали переговоры в Стокгольме.
3 октября СМИ сообщили, что северокорейская делегация во главе с представителем МИД Ким Мён Гилем прибыла в Пекин, откуда должна была отправиться в Стокгольм.