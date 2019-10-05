Помпео прокомментировал переговоры США и КНДР в Стокгольме

Госсекретарь США Майк Помпео после переговоров с главой МИД Греции Никосом Дендиасом прокомментировал ход переговоров Соединённых Штатов и КНДР, которые проходят в Стокгольме.

«Ещё слишком рано говорить о каком-либо прогрессе на переговорах с Северной Кореей в Стокгольме. Я надеюсь, что будет прогресс, и надеюсь, что северокорейцы имеют добру волю и выполнят то, что согласовали президенты Ким Чен Ын и Трамп», — цитирует РИА Новости Помпео.

Ранее глава МИД Швеции Анн Линде рассказала, что делегации США и КНДР начали переговоры в Стокгольме.

3 октября СМИ сообщили, что северокорейская делегация во главе с представителем МИД Ким Мён Гилем прибыла в Пекин, откуда должна была отправиться в Стокгольм.