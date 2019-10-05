Посольство России: Тегеран не подтвердил скорое освобождение Юзик

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Посольство России в Тегеране запросило у МИД Ирана разъяснения в связи с задержанием в отеле города российской журналистки Юлии Юзик. Иранская сторона пока не подтвердила дипмиссии информацию о её скором освобождении.
Посольство России: Тегеран не подтвердил скорое освобождение Юзик
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Об этом сообщил ТАСС пресс-атташе российского посольства Андрей Ганенко.

«Посольство запросило у МИД Ирана доступ (к Юзик. — RT) и разъяснения. Информацию о скором освобождении нам не подтвердили», — уточнил он.

Ранее официальный представитель иранского МИД Аббас Мусави пообещал, что Юзик вскоре освободят.

По его словам, гражданку России задержали для дачи разъяснений.

МИД России вызвал посла Ирана в связи с задержанием в Тегеране российской журналистки.

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