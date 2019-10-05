Ряд банков в Гонконге приостановил свою работу после беспорядков
Об этом сообщает Управление денежного обращения Гонконга.
«Ряд банков сегодня приостановил оказание услуг в некоторых филиалах из-за актов вандализма и нарушения транспортного сообщения», — отметило ведомство.
Уточняется, что порча имущества и поджоги серьёзно нарушили работу в сфере оказания банковских услуг.
Ведомство надеется на скорейшее восстановление общественного порядка.
Ранее Секретариат законодательного собрания Гонконга был вынужден объявить эвакуацию персонала из-за беспорядков в городе.