Ряд банков в Гонконге приостановил свою работу после беспорядков

Некоторые банки в Гонконге решили 5 октября закрыть ряд своих отделений на фоне произошедших в городе очередных массовых беспорядков.

Об этом сообщает Управление денежного обращения Гонконга. «Ряд банков сегодня приостановил оказание услуг в некоторых филиалах из-за актов вандализма и нарушения транспортного сообщения», — отметило ведомство. Уточняется, что порча имущества и поджоги серьёзно нарушили работу в сфере оказания банковских услуг. Ведомство надеется на скорейшее восстановление общественного порядка. Ранее Секретариат законодательного собрания Гонконга был вынужден объявить эвакуацию персонала из-за беспорядков в городе.