Ряд банков в Гонконге приостановил свою работу после беспорядков

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Некоторые банки в Гонконге решили 5 октября закрыть ряд своих отделений на фоне произошедших в городе очередных массовых беспорядков.

Об этом сообщает Управление денежного обращения Гонконга.

«Ряд банков сегодня приостановил оказание услуг в некоторых филиалах из-за актов вандализма и нарушения транспортного сообщения», — отметило ведомство.

Уточняется, что порча имущества и поджоги серьёзно нарушили работу в сфере оказания банковских услуг. 

Ведомство надеется на скорейшее восстановление общественного порядка.

Ранее Секретариат законодательного собрания Гонконга был вынужден объявить эвакуацию персонала из-за беспорядков в городе.

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