СМИ: США могут предложить КНДР приостановку санкций на 3 года

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Президент США Дональд Трамп может предложить властям Северной Кореи приостановку действий санкций ООН на поставки текстиля и угля на 3 года в обмен на демонтаж ядерного реактора в Йонбене и остановку производства высокообогащённого урана.

Об этом сообщает Time со ссылкой на источники в Белом доме.

По словам собеседников, если ООН откажется приостановить действие этих санкций, власти США могут временно приостановить соблюдение этих ограничений/

Источники также отметили изданию, что 1 октября на совещании в Белом доме Трамп не проявил заинтересованности, когда советники рассказывали ему об усилиях КНДР по разработке ракет, которые могут быть запущены с подводной лодки.

Отмечается, что Трамп решил, что необходимо продолжать переговоры с северокорейской стороной, несмотря на её намерение развивать военный потенциал.

Ранее СМИ сообщали, что представители северокорейской и американской сторон провели секретную двустороннюю встречу в шведском городе Лидингё, входящем в Стокгольмский мегаполис.

Подробнее о переговорах США и КНДР — в материале RT.

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