СМИ: США могут предложить КНДР приостановку санкций на 3 года
Об этом сообщает Time со ссылкой на источники в Белом доме.
По словам собеседников, если ООН откажется приостановить действие этих санкций, власти США могут временно приостановить соблюдение этих ограничений/
Источники также отметили изданию, что 1 октября на совещании в Белом доме Трамп не проявил заинтересованности, когда советники рассказывали ему об усилиях КНДР по разработке ракет, которые могут быть запущены с подводной лодки.
Отмечается, что Трамп решил, что необходимо продолжать переговоры с северокорейской стороной, несмотря на её намерение развивать военный потенциал.
Ранее СМИ сообщали, что представители северокорейской и американской сторон провели секретную двустороннюю встречу в шведском городе Лидингё, входящем в Стокгольмский мегаполис.
Подробнее о переговорах США и КНДР — в материале RT.