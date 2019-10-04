Посол Ирана пообещал скорое освобождение российской журналистки
- Reuters
«М.Санаи подтвердил, что Ю.В.Юзик была задержана правоохранительными органами для дачи пояснений по ряду возникших к ней вопросов и вскоре будет освобождена», — говорится в сообщении на сайте российского министерства иностранных дел.
Ранее стало известно, что иранский посол в Москве Мехди Санаи вызван в МИД России в связи с задержанием Юлии Юзик.
Также ранее официальный представитель иранского МИД Аббас Мусави заявил, что российскую журналистку Юзик скоро освободят.