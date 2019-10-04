В МИД заявили об отсутствии у России планов размещать ракеты на Кубе

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Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что российская и кубинская сторона не обсуждали вопрос размещения ракет средней и меньшей дальности на Кубе. Об этом сообщает ТАСС.
В МИД заявили об отсутствии у России планов размещать ракеты на Кубе
  • © Максим Блинов
  • РИА Новости

«Нет, мы такую тему не обсуждали. Нет никаких оснований её рассматривать», — заявил он.

По его словам, существует мораторий на развёртывание ракетных систем до того, пока «не появятся американские системы».

Рябков добавил, что в рамках визита премьер-министра России Дмитрия Медведева на Кубу «никаких даже близко обсуждений этого сюжета не было».

Ранее Медведев прибыл в Гавану, где провёл переговоры с лидером Кубы Мигелем Диас-Канелем.

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