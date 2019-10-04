Медведев заявил, что США «суют нос» в дела стран Латинской Америки

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что США «суют нос» в дела других стран в Латинской Америке. Об этом он сказал в ходе выступления перед студентами Гаванского университета.
Медведев заявил, что США «суют нос» в дела стран Латинской Америки
  • © Екатерина Штукина
  • РИА Новости

«Сейчас в вашем регионе фактически происходит обкатка новой модели всякого рода вмешательств в дела суверенных государств, попыток нелегитимных переворотов и смены режимов», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, в данном случае Соединённые Штаты «действуют не только с помощью «мягких сил», как принято говорить в международных делах». 

Медведев отметил, что США фактически добиваются смены правительств, «суют свой нос в любые дела, любые решения» других государств.

Ранее сообщалось, что Медведев прибыл в Гавану, где провёл переговоры с лидером Кубы Мигелем Диас-Канелем.

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