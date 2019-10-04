Помпео уверен в ратификации сенатом присоединения Северной Македонии к НАТО

Госсекретарь США Майк Помпео уверен, что сенат ратифицирует присоединение Северной Македонии к НАТО осенью 2019 года, сообщает РИА Новости.

«Я уверен, что сенат США ратифицирует протокол о вашем присоединении этой осенью, чтобы мы могли официально включить вас в команду НАТО», — сказал Помпео в своём выступлении, трансляцию которого в Twitter разместил премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев.

Ранее глава Министерства обороны Северной Македонии Радмила Шекеринская допустила, что процесс ратификации протокола о вступлении страны в НАТО может затянуться на фоне текущей ситуации в Европе. Она напомнила, что у Черногории данный процесс занял больше 18 месяцев, в то время как власти Северной Македонии поставили цель оформить вступление в НАТО в течение десяти месяцев.

В июне Совет ЕС отложил переговоры о вступлении в ЕС Северной Македонии и Албании из-за отсутствия поддержки данного решения со стороны ряда стран.

Ранее лидер Северной Македонии Стево Пендаровски назвал вступление в НАТО и ЕС приоритетами страны.