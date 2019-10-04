Медведев: в Венесуэле должен быть только один президент
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- РИА Новости
«Совершенно очевидно, что в Венесуэле может быть только один президент, который избран в соответствии с Конституцией своей страны. Сегодня это Николас Мадуро», — цитирует его РИА Новости.
По его словам, решать внутренние разногласия в Венесуэле должны лишь жители республики с помощью переговоров и в строгом соответствии с национальной Конституцией.
Ранее Медведев провёл переговоры с председателем Госсовета и Совета министров Кубы Мигелем Диас-Канелем.