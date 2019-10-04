Великобритания прокомментировала предложение Путина по РСМД

В Великобритании получили послание российского лидера Владимира Путина с предложением ввести мораторий на размещение в Европе ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Позиция страны по РСМД совпадает с позициями других членов НАТО.

«Мы получили письмо от президента Путина, позиция Великобритании точно такая же, как и у других членов НАТО. Она заключается в том, что объявление моратория на размещение этих ракет было бы хорошей идеей, но проблема в том, что Россия разработала и разместила ракеты», — заявил ТАСС британский посол в России Лори Бристоу.

Ранее Путин заявил, что страны Европы и США до сих пор не отреагировали на заявления Москвы об условии неразмещения российских РСМД в регионах мира, «как будто оглохли».

Послание по РСМД было направлено президентом ряду стран, в том числе членам НАТО, 19 сентября.

В КНР, комментируя получение послания Путина, заявили, что страна выступает «категорически против развёртывания Соединёнными Штатами ракет наземного базирования средней и меньшей дальности на пороге у других стран».