В Госдуме поддержали идею переноса работы комитета ГА ООН из США

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Анна Лушникова
Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал RT предложение перенести заседания Первого комитета Генассамблеи ООН из Нью-Йорка в Вену или Женеву.
В Госдуме поддержали идею переноса работы комитета ГА ООН из США
  • © Aleksey Ivanov/ TV Zvezda
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«Сейчас все летят в Америку, а теперь представителям США придётся лететь в Европу. Во всех отношениях это правильно... Тем более на фоне происходящего с выдачей американских виз. Вызывает опасение тот факт, что дальше может быть только хуже. Так что это абсолютно правильное предложение. Это будет логичнее и удобнее», — заявил депутат.

Ранее первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что российская сторона предложила с 2020 года перенести заседания Первого комитета Генассамблеи ООН из Нью-Йорка в Вену или Женеву.

Он отметил, что этот шаг может помочь в нормализации работы данного комитета.

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