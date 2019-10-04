В Госдуме поддержали идею переноса работы комитета ГА ООН из США

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал RT предложение перенести заседания Первого комитета Генассамблеи ООН из Нью-Йорка в Вену или Женеву.

«Сейчас все летят в Америку, а теперь представителям США придётся лететь в Европу. Во всех отношениях это правильно... Тем более на фоне происходящего с выдачей американских виз. Вызывает опасение тот факт, что дальше может быть только хуже. Так что это абсолютно правильное предложение. Это будет логичнее и удобнее», — заявил депутат.

Ранее первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что российская сторона предложила с 2020 года перенести заседания Первого комитета Генассамблеи ООН из Нью-Йорка в Вену или Женеву.

Он отметил, что этот шаг может помочь в нормализации работы данного комитета.