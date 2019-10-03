В Сербии призвали назвать сроки вступления страны в Евросоюз

Короткая ссылка
Президент Сербии Александр Вучич призвал страны ЕС назвать сроки вступления страны в Евросоюз. Об этом сообщает государственное агентство Tanjug.
В Сербии призвали назвать сроки вступления страны в Евросоюз
  • Reuters

«Люди, скажите нам, чтобы мы знали, можем ли мы рассчитывать, что, если выполним все ваши требования, то станем членом ЕС в 2025 году, или не можем. Так вы нам сказали два года назад», — говорится в сообщении.

Выступая на встрече с представителями Вышеградской группы Вучич также сообщил, что на основе данного решения Сербия будет разрабатывать долгосрочные планы развития страны.

Ранее глава сербского МИД Ивица Дачич заявил, что Сербия и другие балканские страны должны стать частью Европейского союза.

В конце сентября Словения выступила за вступление стран Западных Балкан в Европейский союз.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить