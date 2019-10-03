В Сербии призвали назвать сроки вступления страны в Евросоюз

Президент Сербии Александр Вучич призвал страны ЕС назвать сроки вступления страны в Евросоюз. Об этом сообщает государственное агентство Tanjug.

«Люди, скажите нам, чтобы мы знали, можем ли мы рассчитывать, что, если выполним все ваши требования, то станем членом ЕС в 2025 году, или не можем. Так вы нам сказали два года назад», — говорится в сообщении.

Выступая на встрече с представителями Вышеградской группы Вучич также сообщил, что на основе данного решения Сербия будет разрабатывать долгосрочные планы развития страны.

Ранее глава сербского МИД Ивица Дачич заявил, что Сербия и другие балканские страны должны стать частью Европейского союза.

В конце сентября Словения выступила за вступление стран Западных Балкан в Европейский союз.