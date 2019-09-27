Словения выступила за вступление стран Западных Балкан в ЕС

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Словения выступает за вступление стран Западных Балкан в Европейский союз. По словам словенского премьер-министра Марьяна Шареца, это нужно для поддержания стабильности и безопасности в регионе.
Словения выступила за вступление стран Западных Балкан в ЕС
  • Reuters

«Словения особо продолжит выступать за стабильность и европейскую интеграцию стран Западных Балкан. Поддерживая их перспективы для вступления в ЕС, мы активно стимулируем региональное взаимодействие, региональное примирение и продвигаем сотрудничество», — заявил Шарец во время выступления на ГА ООН в Нью-Йорке. Его слова приводит РИА Новости.

Ранее глава сербского МИД Ивица Дачич заявил, что Сербия и другие балканские страны должны стать частью Европейского союза.

В апреле за эту же идею выступил комиссар по вопросам расширения ЕС Йоханнес Хан.

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