Глава МИД Сербии считает, что все балканские страны должны войти в ЕС
- Reuters
«Министр Дачич заявил, что полноправное членство в ЕС представляет собой ключевой внешнеполитический приоритет Сербии. Он отметил, что место Сербии и всего региона именно в ЕС», — говорится в сообщении пресс-службы сербского МИД.
Также Дачич подчеркнул, что Сербия выступает за мир и стабильность на Балканах. По его словам, страна стремится к диалогу с Приштиной.
В начале июля Сербия обвинила власти Косова в создании гетто из южного края.
В августе африканское Того стало 15-м государством, отозвавшим признание независимости Республики Косово.