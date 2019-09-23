Глава МИД Сербии считает, что все балканские страны должны войти в ЕС

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Глава сербского МИД Ивица Дачич заявил, что Сербия и другие балканские страны должны стать частью Европейского союза.
Глава МИД Сербии считает, что все балканские страны должны войти в ЕС
  • Reuters

«Министр Дачич заявил, что полноправное членство в ЕС представляет собой ключевой внешнеполитический приоритет Сербии. Он отметил, что место Сербии и всего региона именно в ЕС», — говорится в сообщении пресс-службы сербского МИД.

Также Дачич подчеркнул, что Сербия выступает за мир и стабильность на Балканах. По его словам, страна стремится к диалогу с Приштиной.

В начале июля Сербия обвинила власти Косова в создании гетто из южного края.

В августе африканское Того стало 15-м государством, отозвавшим признание независимости Республики Косово.

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