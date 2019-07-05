Сербия обвинила власти Косова в создании гетто для сербов

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Директор канцелярии по Косову и Метохии (КиМ) при правительстве Сербии Марко Джурич обвинил власти непризнанной республики Косово в создании гетто для сербов.
Сербия обвинила власти Косова в создании гетто для сербов
  • Reuters

Об этом сообщает РИА Новости.

«Сейчас Приштина на глазах всей международной общественности заявляет, что не собирается выполнять соглашения о свободе передвижения, официальных визитах и бьёт по основам свободы передвижения. Они из нашего южного края создают гетто под открытым небом, хотят изолировать косовских сербов от государства Сербии», — сказал Джурич, подразумевая северную территорию Косова.

Ранее власти непризнанной республики Косово приняли решение запретить въезд на территорию самопровозглашённого государства всем официальным лицам из Сербии. Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Косова Йетлир Зуберай.

В Минобороны Сербии прокомментировали данное заявление.

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