Власти Косова запретили въезд всем официальным лицам Сербии

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Власти непризнанной республики Косово приняли решение запретить въезд на территорию самопровозглашённого государства всем официальным лицам из Сербии. Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Косова Йетлир Зуберай.
Власти Косова запретили въезд всем официальным лицам Сербии
  • Президент Сербии Александр Вучич / © Marko Djurica
  • Reuters

По его словам, данное решение было принято, в частности, из-за гибридных угроз со стороны Сербии в отношении Косова, а также «постоянной пропаганды и фальшивых новостей о стране и наших гражданах».

«Министерство иностранных дел не позволит никому из сербских должностных лиц посещать Косово. Все запросы будут отклонены до тех пор, пока подобное поведение будет продолжаться», — написал он в Facebook.

В конце мая президент Сербии Александр Вучич заявил, что Белград теряет контроль над ситуацией в Косове. Как он отметил, власти должны выбрать дальнейший путь — сохранить замороженный конфликт или развивать контакты с Приштиной.

При этом Вучич подчеркнул, что сам выступает за налаживание контакта с непризнанной республикой.

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