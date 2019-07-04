Власти Косова запретили въезд всем официальным лицам Сербии

Власти непризнанной республики Косово приняли решение запретить въезд на территорию самопровозглашённого государства всем официальным лицам из Сербии. Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Косова Йетлир Зуберай.

По его словам, данное решение было принято, в частности, из-за гибридных угроз со стороны Сербии в отношении Косова, а также «постоянной пропаганды и фальшивых новостей о стране и наших гражданах».

«Министерство иностранных дел не позволит никому из сербских должностных лиц посещать Косово. Все запросы будут отклонены до тех пор, пока подобное поведение будет продолжаться», — написал он в Facebook.

В конце мая президент Сербии Александр Вучич заявил, что Белград теряет контроль над ситуацией в Косове. Как он отметил, власти должны выбрать дальнейший путь — сохранить замороженный конфликт или развивать контакты с Приштиной.

При этом Вучич подчеркнул, что сам выступает за налаживание контакта с непризнанной республикой.