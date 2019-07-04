В Сербии прокомментировали запрет на въезд официальных лиц в Косово

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В Минобороны Сербии прокомментировали заявление руководства непризнанной республики Косово о запрете на въезд сербских официальных лиц.
В Сербии прокомментировали запрет на въезд официальных лиц в Косово
  • Reuters

Глава сербского Минобороны Александр Вулин отметил, что запрет на въезд официальных лиц Сербии на территорию Косова является «ещё одним доказательством того, что албанское руководство избегает диалога любой ценой».

«После того как они пережили фиаско со своими попытками заставить Сербию покупать контрабандные товары с грузовиков, сейчас пытаются наказать сербов тем, что запретят или прервут их связь со своим государственным руководством», — цитирует пресс-служба Минобороны Вулина.

Ранее власти непризнанной республики Косово приняли решение запретить въезд на территорию самопровозглашённого государства всем официальным лицам из Сербии. 

Как отметили в МИД Косова, данное решение было принято, в частности, из-за гибридных угроз со стороны Белграда в отношении Приштины, а также «постоянной пропаганды и фальшивых новостей о стране и наших гражданах».

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