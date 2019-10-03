Министры обороны США и Японии считают испытания КНДР провокационными

Министры обороны США и Японии Марк Эспер и Таро Коно считают провокацией недавнее ракетное испытание КНДР. По их словам, этот шаг не способствует развитию дипломатических отношений.

Об этом сообщил официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман.

«Этим утром министр провёл по телефону переговоры с японским министром обороны Коно, они обсудили Северную Корею. Они оба считают, что испытание Северной Кореи было неоправданно провокационным, не способствует дипломатии, а также, что Северной Корее следует прекратить такого рода испытания», — сказал он журналистам. Его слова приводит ТАСС.

Ранее сообщалось, что КНДР провела 2 октября испытательный пуск баллистических ракет нового типа с подводной лодки.

Токио выразил протест Пхеньяну.