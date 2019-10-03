Министры обороны США и Японии считают испытания КНДР провокационными
- Reuters
Об этом сообщил официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман.
«Этим утром министр провёл по телефону переговоры с японским министром обороны Коно, они обсудили Северную Корею. Они оба считают, что испытание Северной Кореи было неоправданно провокационным, не способствует дипломатии, а также, что Северной Корее следует прекратить такого рода испытания», — сказал он журналистам. Его слова приводит ТАСС.
Ранее сообщалось, что КНДР провела 2 октября испытательный пуск баллистических ракет нового типа с подводной лодки.