Министры обороны США и Японии считают испытания КНДР провокационными

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Министры обороны США и Японии Марк Эспер и Таро Коно считают провокацией недавнее ракетное испытание КНДР. По их словам, этот шаг не способствует развитию дипломатических отношений.
Министры обороны США и Японии считают испытания КНДР провокационными
  • Reuters

Об этом сообщил официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман.

«Этим утром министр провёл по телефону переговоры с японским министром обороны Коно, они обсудили Северную Корею. Они оба считают, что испытание Северной Кореи было неоправданно провокационным, не способствует дипломатии, а также, что Северной Корее следует прекратить такого рода испытания», — сказал он журналистам. Его слова приводит ТАСС.

Ранее сообщалось, что КНДР провела 2 октября испытательный пуск баллистических ракет нового типа с подводной лодки.

Токио выразил протест Пхеньяну.

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