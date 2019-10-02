Трамп пригрозил подать в суд из-за заявлений о его связях с Россией

Короткая ссылка
Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность привлечения к суду представителей Соединённых Штатов, которые причастны к распространению сообщений о его связях с Россией.
Трамп пригрозил подать в суд из-за заявлений о его связях с Россией
  • Reuters

Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Финляндии Саули Ниинистё. 

«Я, вероятно, начну крупную судебную тяжбу со многими из тех, кто был причастен к коррумпированному расследованию, касавшемуся выборов 2016 года», — цитирует его ТАСС.

Также Трамп заявил, что никто не ведёт себя жёстче, чем он по отношению к России. При этом он считает, что «было бы здорово» поладить с Россией.

«Мы поладим с Россией, поскольку это разумно», — заявил он.

Ранее Трамп призвал президента Украины Владимира Зеленского «продолжать прогресс» в отношениях с Россией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить