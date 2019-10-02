Трамп пригрозил подать в суд из-за заявлений о его связях с Россией

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность привлечения к суду представителей Соединённых Штатов, которые причастны к распространению сообщений о его связях с Россией.

Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Финляндии Саули Ниинистё.

«Я, вероятно, начну крупную судебную тяжбу со многими из тех, кто был причастен к коррумпированному расследованию, касавшемуся выборов 2016 года», — цитирует его ТАСС.

Также Трамп заявил, что никто не ведёт себя жёстче, чем он по отношению к России. При этом он считает, что «было бы здорово» поладить с Россией.

«Мы поладим с Россией, поскольку это разумно», — заявил он.

Ранее Трамп призвал президента Украины Владимира Зеленского «продолжать прогресс» в отношениях с Россией.