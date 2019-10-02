Хантсман прокомментировал антироссийские санкции США
- РИА Новости
«Мы не можем сказать, что они не достигают целей. Для этого просто не прошло ещё достаточно времени с момента их введения... Санкции не сразу дают результат. Время покажет», — заявил он в интервью изданию «Коммерсантъ».
Ранее замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил, что Хантсмана заменит «хорошо известный представитель администрации» США.
В августе американский президент Дональд Трамп во время телефонного разговора проинформировал российского лидера Владимира Путина о предстоящей отставке Хантсмана.