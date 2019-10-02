Хантсман прокомментировал антироссийские санкции США

Посол США в России Джон Хантсман считает, что на данный момент рано оценивать успешность антироссийских санкций Вашингтона. По его словам, ограничительные меры показывают свою эффективность не сразу.

«Мы не можем сказать, что они не достигают целей. Для этого просто не прошло ещё достаточно времени с момента их введения... Санкции не сразу дают результат. Время покажет», — заявил он в интервью изданию «Коммерсантъ».

Ранее замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил, что Хантсмана заменит «хорошо известный представитель администрации» США.

В августе американский президент Дональд Трамп во время телефонного разговора проинформировал российского лидера Владимира Путина о предстоящей отставке Хантсмана.