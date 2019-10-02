Хантсман прокомментировал антироссийские санкции США

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Посол США в России Джон Хантсман считает, что на данный момент рано оценивать успешность антироссийских санкций Вашингтона. По его словам, ограничительные меры показывают свою эффективность не сразу.
Хантсман прокомментировал антироссийские санкции США
  • РИА Новости

«Мы не можем сказать, что они не достигают целей. Для этого просто не прошло ещё достаточно времени с момента их введения... Санкции не сразу дают результат. Время покажет», — заявил он в интервью изданию «Коммерсантъ».

Ранее замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил, что Хантсмана заменит «хорошо известный представитель администрации» США.

В августе американский президент Дональд Трамп во время телефонного разговора проинформировал российского лидера Владимира Путина о предстоящей отставке Хантсмана. 

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