Хантсман назвал спекуляцией сообщения о планах продлить СНВ на год

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Посол США в России Джон Хантсман в интервью газете «Коммерсантъ» назвал спекуляцией сообщения СМИ о продлении Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III) на год.
Хантсман назвал спекуляцией сообщения о планах продлить СНВ на год
  • Reuters

Он прокомментировал появившиеся в СМИ сообщения об инициативе продлить договор не на пять лет, а на год, чтобы осталось время для подготовки нового соглашения. 

«Всё это спекуляции. Дождитесь визита в Россию кого-то уровня Роберта О’Брайена (советника президента США по нацбезопасности. — RT)», — заявил он.

Ранее помощник госсекретаря США по международной безопасности и нераспространению Кристофер Форд заявил, что власти Соединённых Штатов ещё не приняли решение о продлении СНВ-III.

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