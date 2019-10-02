Хантсман рассказал о возможности визита советника Трампа в Россию

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Завершающий свою работу в Москве посол США Джон Хантсман в интервью газете «Коммерсантъ» заявил, что новый советник американского президента Дональда Трампа по нацбезопасности Роберт О'Брайен может посетить Москву. 
Хантсман рассказал о возможности визита советника Трампа в Россию
  • РИА Новости

По словам Хантсмана, он говорил с О'Брайеном на прошлой неделе.

Дипломат отметил, что новый советник Трампа очень заинтересован в налаживании диалога с секретарём Совбеза России Николаем Патрушевым.

«Думаю, да, но пока мне нечего анонсировать. Могу лишь сказать, что визит состоится скорее раньше, чем позже», — ответил Хантсман на вопрос, ожидается ли визит О`Брайена в Россию.

Ранее Трамп назначил Роберта О'Брайена своим новым помощником по национальной безопасности.

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