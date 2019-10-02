Хантсман рассказал о возможности визита советника Трампа в Россию
- РИА Новости
По словам Хантсмана, он говорил с О'Брайеном на прошлой неделе.
Дипломат отметил, что новый советник Трампа очень заинтересован в налаживании диалога с секретарём Совбеза России Николаем Патрушевым.
«Думаю, да, но пока мне нечего анонсировать. Могу лишь сказать, что визит состоится скорее раньше, чем позже», — ответил Хантсман на вопрос, ожидается ли визит О`Брайена в Россию.
Ранее Трамп назначил Роберта О'Брайена своим новым помощником по национальной безопасности.