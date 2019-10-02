Джонсон намерен приостановить сессию парламента

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон планирует просить королеву Елизавету II о приостановке текущей сессии парламента, которая запланирована 8 октября.

Об этом говорится в сообщении британского правительства.

Отмечается, что Джонсон «всегда ясно заявлял о планах изложить новую законодательную программу в тронной речи».

«Поэтому он намерен просить, чтобы текущая сессия парламента была приостановлена с вечера вторника 8 октября, а тронная речь прошла 14 октября», — заявили в правительстве.

Ранее СМИ сообщили, что Джонсон извинился перед королевой Елизаветой II за то, что попросил её одобрения для приостановки работы парламента, признанной судом незаконной.