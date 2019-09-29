СМИ: Джонсон извинился перед королевой из-за ситуации с парламентом

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Британский премьер Борис Джонсон принёс личные извинения королеве Елизавете II за то, что попросил её одобрения для приостановки работы парламента, которая впоследствии была признана судом незаконной.
СМИ: Джонсон извинился перед королевой из-за ситуации с парламентом
  • Reuters

Об этом пишет газета Sunday Times со ссылкой на источники.

По их данным, в королевской семье «возникло большое беспокойство» относительно решения о приостановке работы парламента «даже до того, как Верховный суд признал это незаконным».

Отмечается, что Джонсон позвонил королеве во вторник после вынесения судом вердикта.

28 августа Джонсон объявил о приостановке работы парламента до 14 октября. Впоследствии её одобрила британская королева.

24 сентября Верховный суд Великобритании признал незаконной приостановку работы парламента.

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