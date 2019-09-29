СМИ: Джонсон извинился перед королевой из-за ситуации с парламентом
- Reuters
Об этом пишет газета Sunday Times со ссылкой на источники.
По их данным, в королевской семье «возникло большое беспокойство» относительно решения о приостановке работы парламента «даже до того, как Верховный суд признал это незаконным».
Отмечается, что Джонсон позвонил королеве во вторник после вынесения судом вердикта.
28 августа Джонсон объявил о приостановке работы парламента до 14 октября. Впоследствии её одобрила британская королева.
24 сентября Верховный суд Великобритании признал незаконной приостановку работы парламента.