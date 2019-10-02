Иран усилил меры безопасности своих нефтяных объектов
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Об этом сообщает ТАСС.
«Да, мы всегда должны быть очень осторожны», — сказал он, отвечая на вопрос, усилил ли Иран безопасность нефтяных объектов.
Вместе с этим он выразил надежду, что все страны Персидского залива обладают достаточной мудростью, чтобы попытаться «снизить трения в регионе».
Ранее власти Кувейта решили усилить меры безопасности на стратегически важных государственных объектах после атаки на предприятия нефтегазовой компании Саудовской Аравии Saudi Aramco.
14 сентября в Саудовской Аравии беспилотники атаковали два НПЗ государственной компании Saudi Aramco, после чего на заводах произошли пожары.
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