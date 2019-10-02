Иран усилил меры безопасности своих нефтяных объектов

Министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане заявил, что Тегеран усилил меры безопасности своих нефтяных объектов.

Об этом сообщает ТАСС.

«Да, мы всегда должны быть очень осторожны», — сказал он, отвечая на вопрос, усилил ли Иран безопасность нефтяных объектов.

Вместе с этим он выразил надежду, что все страны Персидского залива обладают достаточной мудростью, чтобы попытаться «снизить трения в регионе».

Ранее власти Кувейта решили усилить меры безопасности на стратегически важных государственных объектах после атаки на предприятия нефтегазовой компании Саудовской Аравии Saudi Aramco.

14 сентября в Саудовской Аравии беспилотники атаковали два НПЗ государственной компании Saudi Aramco, после чего на заводах произошли пожары.

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