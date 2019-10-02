Помпео обвинил Иран в обмане с ситуацией вокруг танкера Adrian Darya 1

Короткая ссылка
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Иран обманул власти Гибралтара в вопросе, связанном с танкером Adrian Darya 1, который ранее назывался Grace 1.
Помпео обвинил Иран в обмане с ситуацией вокруг танкера Adrian Darya 1
  • © Reuters

Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Twitter.

«Несмотря на обещание, данное Великобритании министром иностранных дел Ирана Зарифом о том, что Adrian Darya 1 не будет доставлять нефть в Сирию, сейчас он передаёт нефть у берегов Сирии. Призовёт ли мир к ответственности Иран, если эта нефть будет в итоге поставлена в Сирию?» — написал Помпео.

К своему посту он прикрепил фото, на котором видны два судна, одно из которых отмечено как Adrian Darya 1, стоящие друг рядом с другом.

Ранее Гибралтар решил освободить задержанный иранский танкер Grace 1, который позднее был переименован в Adrian Darya 1. Соответствующее решение было принято в связи с тем, что власти получили официальные письменные заверения от иранского правительства, что судно не будет выгружать свой груз в Сирии.

Позднее посол Ирана в Великобритании Хамид Баединежад сообщил, что танкер Adrian Darya 1 продал нефть частной компании и не нарушил взятых Тегераном обязательств.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить