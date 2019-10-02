Помпео обвинил Иран в обмане с ситуацией вокруг танкера Adrian Darya 1

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Иран обманул власти Гибралтара в вопросе, связанном с танкером Adrian Darya 1, который ранее назывался Grace 1.

Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Twitter.

«Несмотря на обещание, данное Великобритании министром иностранных дел Ирана Зарифом о том, что Adrian Darya 1 не будет доставлять нефть в Сирию, сейчас он передаёт нефть у берегов Сирии. Призовёт ли мир к ответственности Иран, если эта нефть будет в итоге поставлена в Сирию?» — написал Помпео.

К своему посту он прикрепил фото, на котором видны два судна, одно из которых отмечено как Adrian Darya 1, стоящие друг рядом с другом.

Despite Iran FM Zarif’s promise to the UK that the #AdrianDarya1 would not deliver oil to Syria, it is now transferring oil off the Syrian coast. Will the world hold Iran accountable if this oil is delivered to Syria? pic.twitter.com/z5Ra41n43u — Secretary Pompeo (@SecPompeo) 2 октября 2019 г.

Ранее Гибралтар решил освободить задержанный иранский танкер Grace 1, который позднее был переименован в Adrian Darya 1. Соответствующее решение было принято в связи с тем, что власти получили официальные письменные заверения от иранского правительства, что судно не будет выгружать свой груз в Сирии.

Позднее посол Ирана в Великобритании Хамид Баединежад сообщил, что танкер Adrian Darya 1 продал нефть частной компании и не нарушил взятых Тегераном обязательств.