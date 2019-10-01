Пушков прокомментировал слова Макрона о возвращении России в ПАСЕ
- РИА Новости
«Это и есть ответ тяжеловесов Европы на украинские и прибалтийские демарши», — написал Пушков в Twitter.
Он также отметил, что «если прибалты, грузины и украинцы надеялись, что их бойкот нынешней сессии ПАСЕ будет иметь последствия, то они грубо просчитались».
Ранее Макрон заявил что полностью поддерживает продолжение работы делегации России в ПАСЕ.
В свою очередь, глава делегации Украины в ПАСЕ Елизавета Ясько заявила о создании в организации группы «Балтик плюс» для противодействия России.
Отмечалось, что в эту группу войдут Украина, Латвия, Литва, Эстония и Грузия.