Пушков прокомментировал слова Макрона о возвращении России в ПАСЕ

Короткая ссылка
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление французского лидера Эммануэля Макрона в ПАСЕ о том, что он полностью поддерживает продолжение работы российской делегации в ассамблее.
Пушков прокомментировал слова Макрона о возвращении России в ПАСЕ
  • РИА Новости

«Это и есть ответ тяжеловесов Европы на украинские и прибалтийские демарши», — написал Пушков в Twitter.

Он также отметил, что «если прибалты, грузины и украинцы надеялись, что их бойкот нынешней сессии ПАСЕ будет иметь последствия, то они грубо просчитались».

Ранее Макрон заявил что полностью поддерживает продолжение работы делегации России в ПАСЕ.

В свою очередь, глава делегации Украины в ПАСЕ Елизавета Ясько заявила о создании в организации группы «Балтик плюс» для противодействия России. 

Отмечалось, что в эту группу войдут Украина, Латвия, Литва, Эстония и Грузия.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить