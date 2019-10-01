Макрон приветствовал возвращение России в ПАСЕ

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Президент Франции Эммануэль Макрон, выступая на сессии ПАСЕ, заявил, что полностью поддерживает продолжение работы российской делегации в ассамблее.
Макрон приветствовал возвращение России в ПАСЕ
  • Reuters

«Я полностью поддерживаю решение сохранить Россию в Совете Европы», — сказал он.

По его мнению, российский народ близок к европейскому гуманизму и сам участвовал в его создании.

Макрон также подчеркнул, что география, история и культура России в основе своей европейские.

Ранее сообщалось, что Парламентская ассамблея Совета Европы включила в повестку осенней сессии дебаты по протестным акциям в Москве.

Сессия началась 30 сентября и продлится до 4 октября.

26 июня ПАСЕ в полном объёме восстановила полномочия российской делегации. 

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