Макрон приветствовал возвращение России в ПАСЕ
- Reuters
«Я полностью поддерживаю решение сохранить Россию в Совете Европы», — сказал он.
По его мнению, российский народ близок к европейскому гуманизму и сам участвовал в его создании.
Макрон также подчеркнул, что география, история и культура России в основе своей европейские.
Ранее сообщалось, что Парламентская ассамблея Совета Европы включила в повестку осенней сессии дебаты по протестным акциям в Москве.
Сессия началась 30 сентября и продлится до 4 октября.
26 июня ПАСЕ в полном объёме восстановила полномочия российской делегации.