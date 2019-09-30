В ПАСЕ пройдут дебаты по протестным акциям в Москве

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Парламентская ассамблея Совета Европы включила в повестку осенней сессии проведение дебатов по протестным акциям в Москве.
В ПАСЕ пройдут дебаты по протестным акциям в Москве
  • РИА Новости

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на итоги голосования.

Как отмечается, обсуждение соответствующего вопроса назначено на четверг, 3 октября. В пользу такого решения проголосовали 77 делегатов, против — 33, ещё 12 воздержались.

«В Москве регулярно проходят митинги, власти разрешают мероприятия оппозиции», — заявил на заседании глава российской делегации, вице-спикер Госдумы Пётр Толстой.

По его словам, «все нарушения, допущенные летом, уже были урегулированы судом».

«Все задержанные были отпущены, мне кажется, эта тема дебатов выглядит несколько искусственной», — подчеркнул парламентарий.

Ранее сообщалось, что бюро ПАСЕ рекомендовало включить в повестку осенней сессии проведение дебатов по «московским событиям».

Сессия ПАСЕ начинается 30 сентября и продлится до 4 октября.

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