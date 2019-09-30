В ПАСЕ пройдут дебаты по протестным акциям в Москве
- РИА Новости
Об этом пишет ТАСС со ссылкой на итоги голосования.
Как отмечается, обсуждение соответствующего вопроса назначено на четверг, 3 октября. В пользу такого решения проголосовали 77 делегатов, против — 33, ещё 12 воздержались.
«В Москве регулярно проходят митинги, власти разрешают мероприятия оппозиции», — заявил на заседании глава российской делегации, вице-спикер Госдумы Пётр Толстой.
По его словам, «все нарушения, допущенные летом, уже были урегулированы судом».
«Все задержанные были отпущены, мне кажется, эта тема дебатов выглядит несколько искусственной», — подчеркнул парламентарий.
Ранее сообщалось, что бюро ПАСЕ рекомендовало включить в повестку осенней сессии проведение дебатов по «московским событиям».
Сессия ПАСЕ начинается 30 сентября и продлится до 4 октября.