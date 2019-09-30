Бюро ПАСЕ рекомендовало провести дебаты по «московским событиям»

Бюро Парламентской ассамблеи Совета Европы рекомендовало включить в повестку осенней сессии проведение дебатов по протестным акциям в Москве. Об этом, как передаёт РИА Новости, рассказал глава азербайджанской делегации в ПАСЕ Самед Сеидов.

«Этот вопрос сначала долго обсуждался. Если мне не изменяет память, это предложение было либералов. Это будет обсуждаться в четверг, московские события. Это Совет Европы, будем смотреть, что они там будут обсуждать», — сказал он.

Агентство уточняет, что сессия ПАСЕ начинается в понедельник, 30 сентября, и продлится до 4 октября. В ней снова после своего июньского возвращения будет участвовать российская делегация.

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий отмечал, что в случае рассмотрения ситуации вокруг московских митингов «делегация обязательно будет участвовать в прениях».