Бюро ПАСЕ рекомендовало провести дебаты по «московским событиям»
- РИА Новости
«Этот вопрос сначала долго обсуждался. Если мне не изменяет память, это предложение было либералов. Это будет обсуждаться в четверг, московские события. Это Совет Европы, будем смотреть, что они там будут обсуждать», — сказал он.
Агентство уточняет, что сессия ПАСЕ начинается в понедельник, 30 сентября, и продлится до 4 октября. В ней снова после своего июньского возвращения будет участвовать российская делегация.
Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий отмечал, что в случае рассмотрения ситуации вокруг московских митингов «делегация обязательно будет участвовать в прениях».