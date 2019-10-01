Макрон в ПАСЕ заявил об обеспокоенности протестами в России

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Французский лидер Эммануэль Макрон, выступая на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы, заявил, что Франция разделяет обеспокоенность протестными акциями, прошедшими летом в России.
Макрон в ПАСЕ заявил об обеспокоенности протестами в России
  • Reuters

«В России, где подавление протестов этим летом вызывает законную обеспокоенность, которую Франция разделяет и по вопросу которой она ясно высказывалась», — сказал глава государства.

Как отметил Макрон, европейские демократии переживают кризис.

В ходе выступления президент Франции также подчеркнул, что полностью поддерживает продолжение работы российской делегации в ПАСЕ.

По его словам, российский народ близок к европейскому гуманизму и сам участвовал в его создании.

30 сентября ПАСЕ включила в повестку осенней сессии проведение дебатов по протестным акциям в Москве.

Ожидается, что обсуждение этого вопроса пройдёт в четверг, 3 октября.

В Кремле, комментируя такое решение ПАСЕ, отметили, что России не нравится, когда её внутренние дела обсуждаются где-то

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