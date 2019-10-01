Макрон в ПАСЕ заявил об обеспокоенности протестами в России
- Reuters
«В России, где подавление протестов этим летом вызывает законную обеспокоенность, которую Франция разделяет и по вопросу которой она ясно высказывалась», — сказал глава государства.
Как отметил Макрон, европейские демократии переживают кризис.
В ходе выступления президент Франции также подчеркнул, что полностью поддерживает продолжение работы российской делегации в ПАСЕ.
По его словам, российский народ близок к европейскому гуманизму и сам участвовал в его создании.
30 сентября ПАСЕ включила в повестку осенней сессии проведение дебатов по протестным акциям в Москве.
Ожидается, что обсуждение этого вопроса пройдёт в четверг, 3 октября.
В Кремле, комментируя такое решение ПАСЕ, отметили, что России не нравится, когда её внутренние дела обсуждаются где-то.