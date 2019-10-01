В Госдуме прокомментировали заявление Индии по ситуации с закупкой у России С-400

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Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в беседе с ФАН прокомментировал заявление министра иностранных дел Индии Субраманиама Джайшанкара о том, что США не могут указывать индийской стороне, может она закупать военную технику у России или нет.
В Госдуме прокомментировали заявление Индии по ситуации с закупкой у России С-400
  • РИА Новости

«Индия — суверенное государство, которое при этом не входит в число стран блока НАТО. Значит, Дели вправе распоряжаться, какое оружие покупать и к кому за ним обращаться», — сказал Швыткин.

В свою очередь, военный эксперт полковник в отставке Виктор Литовкин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» отметил, что Индия никогда не делала ставку на определённую страну-поставщика, а покупала различные виды военной техники и оружия у целого ряда экспортёров.

«Правда, основным партнёром Нью-Дели по военно-техническому сотрудничеству остаётся Москва — с ней связаны основные совместные проекты», — заявил эксперт.

Ранее вице-премьер России Юрий Борисов заявил, что поставки Индии ЗРС С-400 будут осуществлены в течение 18—19 месяцев.

В октябре 2018 года в ходе переговоров президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди стороны подписали контракт на поставку С-400 на сумму более $5 млрд.

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