СМИ: жертвами курения вейпа в США стали 15 человек
«Смерть от вейпа в Небраске стала как минимум 15-м случаем в США, когда человек умирает от использования электронных сигарет», — говорится в сообщении.
Уточняется, что возраст погибшего превышал 65 лет.
У пациентов с болезнями лёгких из-за курения вейпа медики отмечают схожие симптомы, похожие на пневмонию: кашель, затруднённое дыхание и боли в груди.
Ранее губернатор американского штата Нью-Йорк Эндрю Куомо заявил о намерении запретить электронные сигареты с вкусовыми добавками.