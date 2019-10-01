СМИ: жертвами курения вейпа в США стали 15 человек

Жертвами курения электронных сигарет в США стали 15 человек. Как сообщает NBC News со ссылкой на данные Минздрава, в стране зафиксировано более 800 случаев заболеваний лёгких от курения вейпа.

«Смерть от вейпа в Небраске стала как минимум 15-м случаем в США, когда человек умирает от использования электронных сигарет», — говорится в сообщении.

Уточняется, что возраст погибшего превышал 65 лет.

У пациентов с болезнями лёгких из-за курения вейпа медики отмечают схожие симптомы, похожие на пневмонию: кашель, затруднённое дыхание и боли в груди.

Ранее губернатор американского штата Нью-Йорк Эндрю Куомо заявил о намерении запретить электронные сигареты с вкусовыми добавками.