В Пентагоне заявили об угрозе со стороны России и КНР в космосе

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Заместитель помощника министра обороны США Стивен Китэй сообщил о серьёзной угрозе для Вашингтона со стороны Москвы и Пекина в космосе.

«Эти угрозы (в космосе. — RT) реальны, серьёзны, и они растут. Китай и Россия в особенности наращивают силы противокосмической обороны, это серьёзно, и министерство обороны США действительно готовится к тому, чтобы мы имели возможность дать ответ на эти угрозы», — приводит ТАСС его слова.

Ранее в Пентагоне заявили, что космос является зоной соперничества. По мнению американских военных, «противниками» Вашингтона на околоземной орбите являются Россия, Китай, КНДР и Иран.

В свою очередь глава Объединённого комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд считает, что НАТО утрачивает превосходство над Россией в военном плане.

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