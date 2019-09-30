Рухани заявил о «важном шаге» по переговорам по ядерной сделке

Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что в вопросе подготовки переговоров по ядерной сделке, в которых предполагается участие США, сделан «важный шаг».

По его словам, главы МИД стран, участвующих в ядерной сделке, провели переговоры в формате группы «4 + 1» (Россия, Китай, Франция, Великобритания, ФРГ).

Рухани заявил, что стороны осуществили подготовку ко встрече в формате «5 + 1», в которой предполагается участие тех же стран и Соединённых Штатов.

«По моему убеждению, был предпринят важный шаг... который может получить развитие и в другой форме», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее Иран призвал США позволить другим странам вести дела с Тегераном.