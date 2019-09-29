Иран призывает США позволить другим странам вести дела с Тегераном

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Иран призывает США позволить другим странам вести дела с иранской стороной и не наказывать их за соблюдение международного законодательства, сказал министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.
Иран призывает США позволить другим странам вести дела с Тегераном
  • Reuters

«Мы не просим США о благотворительности, мы не просим США о помощи. То, о чём мы просим, — это даже не заниматься бизнесом с нами или покупать нашу нефть. Всё, о чём мы просим США, — это позволить другим делать то, что они хотят, с Ираном», — заявил министр в эфире NBC.

Ранее иранский президент Хасан Рухани заявил, что для проведения переговоров между Тегераном и Вашингтоном после безосновательного выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий между странами «должно быть создано доверие».

25 сентября Соединённые Штаты расширили санкционный список по Ирану.

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