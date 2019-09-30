Эксперт прокомментировал возможность публикации расшифровок переговоров Обамы

Директор Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ Юрий Рогулёв в беседе с НСН оценил возможность публикации расшифровок переговоров бывшего американского президента Барака Обамы с мировыми лидерами.

«Надеюсь, до этого не дойдёт. Если это будет регулярно происходить в Соединённых Штатах, то с ними скоро никто дела иметь не будет. Никто не будет рассчитывать на откровенные переговоры и разговоры», — заявил он.

По его словам, у политических деятелей должна остаться свобода вести откровенные беседы, которые не предназначены для прессы или других политиков, но без которых невозможно решить острые вопросы.

25 сентября американская администрация опубликовала расшифровку разговора президента США Дональда Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским. В ходе беседы президент Украины пообещал, что новый генпрокурор страны изучит ситуацию с сыном бывшего вице-президента США Джо Байдена.

Председатель палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила, что стенограмма может быть поводом для импичмента Трампа. Она также предположила, что Москва «приложила к этому руку».

Также американист и политолог Константин Блохин прокомментировал ФАН сообщения о начале процедуры импичмента в отношении Трампа со стороны представителей Демократической партии.