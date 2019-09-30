Иран готов к серьёзным переговорам по безопасности Персидского залива

Представитель иранского правительства Али Рабии заявил, что Тегеран готов к более серьёзным переговорам по инициативе безопасности в Персидском заливе, с которой на ГА ООН выступил президент Ирана Хасан Рухани.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Сейчас ни одна страна не сможет проигнорировать этот проект (по безопасности в Персидском заливе. — RT). Иран готов к более детальным переговорам по этому вопросу», — заявил Рабии.

Он также отметил, что страна готова к серьёзному обсуждению данного вопроса.

Рабии добавил, что предложение Рухани о создании коалиции под названием «Коалиция надежды» отличается от создаваемой США коалиции по безопасности Персидского залива тем, что Тегеран опирается при выстраивании безопасности на страны этого региона.

Как заявил иранский лидер, коалиция будет действовать на основании принципов взаимоуважения, равенства, диалога, уважения территориальной целостности, мирного урегулирования всех противоречий, «ненападения и невмешательства во внутренние дела друг друга».

23 сентября Иран предложил создать коалицию по безопасности в Персидском заливе под эгидой ООН, в которую войдут Ирак, Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ, Катар, Оман и Кувейт.

Министр иностранных дел Бахрейна Халед бен Ахмед Аль Халифа заявил, что Бахрейн в неё вступать не намерен.