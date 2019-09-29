Марин Ле Пен отказали в посещении церемонии в память о Шираке
- Reuters
«Мы с сожалением отмечаем, что семья Ширак отказалась соблюдать республиканские обычаи, позволяющие всем избранным представителям французского народа завтра пойти на церемонию почтения бывшего президента», — написала в Twitter Ле Пен.
Во Франции день 30 сентября объявлен днём национального траура, в церкви Сен-Сюльпис в Париже пройдёт служба, на которой будут присутствовать действующий глава государства Эммануэль Макрон и лидеры других стран.
Ширака похоронят на кладбище Монпарнас.
Также сообщалось о планах президента России Владимира Путина посетить в Париже церемонию прощания с бывшим президентом Франции.