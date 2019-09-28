Путин поедет в Париж на церемонию прощания с Шираком

Президент России Владимир Путин поедет в Париж на церемонию прощания с бывшим президентом Франции Жаком Шираком.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

Ширак возглавлял Францию на протяжении 12 лет — с 1995 по 2007 год, позднее стал пожизненным членом Конституционного совета. Он скончался на 87-м году жизни.

Церемония национального прощания с Шираком состоится 29 сентября в Доме инвалидов. Во Франции день 30 сентября объявлен днём национального траура, в церкви Сен-Сюльпис в Париже пройдёт служба, на которой будут присутствовать действующий глава государства Эммануэль Макрон и лидеры других стран.

Ширака похоронят на кладбище Монпарнас.