В Совбезе России призвали вернуть встречи глав генштабов стран Арктики

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Участникам Арктического совета следует возобновить встречи генеральных штабов стран Арктической зоны, чтобы сохранить низкий уровень напряжённости в Арктике, считает замсекретаря Совета безопасности России Юрий Аверьянов.
В Совбезе России призвали вернуть встречи глав генштабов стран Арктики
  • © Валерий Мельников
  • РИА Новости

«У сотрудничества в рамках Арктического совета есть определённые ограничения. В частности, сегодня там фактически не обсуждаются военно-политические вопросы», — сказал он в интервью «Российской газете».

Аверьянов подчеркнул, что ежегодные встречи глав генштабов были «эффективным механизмом укрепления доверия и безопасности в Арктике».

«К сожалению, проведение этих встреч было приостановлено по инициативе западных партнёров в 2014 году. Для того чтобы Арктика и впредь оставалась зоной низкой напряжённости, такой канал взаимодействия хорошо было бы возобновить», — сказал он.

Ранее Аверьянов заявил, что Россия и Соединённые Штаты ведут конструктивный диалог по вопросам развития Арктики.

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