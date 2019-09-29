В Совбезе России призвали вернуть встречи глав генштабов стран Арктики
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- РИА Новости
«У сотрудничества в рамках Арктического совета есть определённые ограничения. В частности, сегодня там фактически не обсуждаются военно-политические вопросы», — сказал он в интервью «Российской газете».
Аверьянов подчеркнул, что ежегодные встречи глав генштабов были «эффективным механизмом укрепления доверия и безопасности в Арктике».
«К сожалению, проведение этих встреч было приостановлено по инициативе западных партнёров в 2014 году. Для того чтобы Арктика и впредь оставалась зоной низкой напряжённости, такой канал взаимодействия хорошо было бы возобновить», — сказал он.
Ранее Аверьянов заявил, что Россия и Соединённые Штаты ведут конструктивный диалог по вопросам развития Арктики.